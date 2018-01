Brutalnie zabił 18-letnią Dianę i okłamał policję. Przerażająca prawda przypadkiem wyszła na jaw

Diana Quer była ostatni raz widziana w hiszpańskiej Galicji na imprezie w sierpniu 2016 roku. Dziewczyna wyszła z lokalu w środku nocy i ślad po niej zaginął. Policja w ciągu prawie półtora roku bezskutecznie przesłuchała kilkaset osób. W końcu do brutalnego zabójstwa przyznał się murarz, który próbował ją zgwałcić.



Diana wyszła do clubu ze znajomymi 22 sierpnia 2016 roku. Około 2.30 wyszła z lokalu i szła w kierunku domu. W międzyczasie wysłała sms do kolegi, w którym napisała, że jest przestraszona, bo zaczepia ją obcy mężczyzna. W tym momencie ślad się urywa. Następnego dnia matka zorientowała się, że córka nie wróciła do domu i zawiadomiła policję.