Brexit. Theresa May ogłosi dymisję, chąc nie dopuścić do twardego brexitu? Taki scenariusz sugeruje "The Sun"

Brexit: Premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, ogłosi dymisję, by nie dopuścić do twardego brexitu? Jak podaje „The Sun” dojdzie do dymisji po zatwierdzeniu przez parlament porozumienia o brexicie z Unią Europejską.

Brexit. Theresa May ogłosi dymisję, chąc nie dopuścić do twardego brexitu? Taki scenariusz sugeruje "The Sun"

Brexit - Theresa May ogłosi dymisję?

Według informacji podanych przez „The Sun” rezygnacja ze stanowiska Theresy May jest warunkiem uzyskania zgody Izby Gmin na przegłosowanie umowy z Unią Europejską. „Czas się skończył, Theresa” – brzmi wymowny napis na pierwszej stronie pisma. Wiadomo, że brytyjska premier zamierzała doprowadzić w najbliższym tygodniu do trzeciego głosowania nad projektem porozumienia z UE, które dwukrotnie odrzucono, w styczniu oraz marcu, zdecydowaną przewagą głosów. W piątek 25 marca May przyznała, że może zrezygnować z tych planów, jeżeli uzna, iż może liczyć na poparcie ze strony parlamentu. Wówczas miałaby szukać alternatywnych rozwiązać. Przypominamy, że Rada Europejska wyraziła zgodę, aby nowym terminem domyślnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej był 12 kwietnia 2019. Ten termin obowiązywałby w przypadku nieprzyjęcia przez Izbę Gmin porozumienia w sprawie warunków wyjścia z UE do końca przyszłego tygodnia.

Brexit – jakie opcje ma Wielka Brytania?