Brexit: królowa Elżbieta II interweniuje w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Za dyskretną sugestią kryje się apel do parlamentarzystów

Brexit: królowa Elżbieta II interweniuje w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Słowo „brexit” nie padło, ale komentatorzy nie mają żadnych wątpliwości, że za dyskretną dyskusją kryje się apel do parlamentarzystów.

Brexit - królowa Elżbieta II zabiera głos w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Przypominamy, że w zeszłym tygodniu projekt porozumienia zawartego z Burkselą został odrzucony przez Izbę Gmin przeważającą większością aż 230 głosów. Brytyjska premier, Theresa May, próbuje zniwelować tę różnicę przed zbliżającym się wielkimi krokami kolejny glosowaniem przewidzianym na najbliższy wtorek. Wiadomo, że królowa Wielkiej Brytanii nie komentuje spraw politycznych. Zobowiązuje ją do tego system monarchii parlamentarnej ograniczający funkcje królowej do symbol. W zaistniałej sytuacji nie trudno o opinię, że słowa Elżbiety II nie są przypadkowe. Podczas spotkania w Instytucie Kobiet w Sandringham oznajmiła, że każde pokolenie boryka się ze swoimi wyzwaniami. Dodała jednak, że osobiście preferuje sprawdzone rozwiązania, takie jak szacunek do innych ludzi i ich odmiennych punktu widzenia, jednoczenia sił w poszukiwaniu wspólnych wartości oraz zachowania szerszego spojrzenia. Chociaż wyraz „brexit” nie padł, komentatorzy nie mieli najmniejszych wątpliwości do czego nawiązuje królowa.