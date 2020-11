Bracia Golec dołączyli do Honorowych Dawców Krwi

Bracia Golec pochodzą z Milówki koło Żywca i są z tym miastem mocno związani. W tym mieście się urodzili i uczęszczali do szkoły muzycznej. Często również występują podczas wydarzeń lokalnych jak np. Dni Żywca. 25 listopada tego roku Łukasz i Paweł Golcowie stawili się w punkcie poboru krwi w Żywcu. Bracia dołączyli tym samym do Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Żywcu. Warto zaznaczyć, że jeden z braci - Łukasz - krew oddał po raz pierwszy.

Ocieplenie wizerunku?

Informację o inicjatywie braci przekazał żywiecki klub zrzeszający krwiodawców. Wiadomość wywołała skrajne reakcje wśród mieszkańców Żywiecczyzny. Wszystko za sprawą dotacji dla artystów, które zostały przyznane, a następnie wstrzymane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Na liście beneficjentów rządowego programu znalazła się firma Golec Fabryka, którą zarządza żona jednego z braci Golec. Muzykom z Milówki przyznano największe dofinansowanie - 1,89 mln zł. Decyzja ta wywołała burzę w całej Polsce. Szeroko komentowali ją również mieszkańcy powiatu żywieckiego. Dlatego też decyzja o dołączeniu do honorowych dawców krwi oceniana jest przez żywczan jako próba ocieplenia wizerunku "Chcą ocieplić wizerunek po chryi z dofinansowaniem. Za późno, co stracili, to stracili" - piszą internauci.