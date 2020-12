Boże Narodzenie 2020. Znajdź świąteczne życzenia i złóż je bliskim

Tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie 2020

Dziś Wigilia - wielki dzień, smutki niech odejdą w cień. Już choinka przystrojona, w kuchni coś gotuje żona. Gdzieś dzieciaki się krzątają, na Gwiazdora wyglądają. Ty wciąż czekasz na prezenty. Chłopie... jesteś Ty walnięty? Chyba robisz sobie jaja? Ciągle wierzysz w Mikołaja? Leć do sklepu, weź na raty cały wór prezentów, straty se odrobisz w przyszłym roku, aż z wysiłku pęknie w kroku. Psa zaprzęgnij do swych sań, niech pomyśli żeś jest drań. Nie bądź facet miękka faja i udawaj Mikołaja. Niech rodzinka zapamięta, jakie były piękne święta. A na koniec radę mam - prezent stary zrób se sam.

Dużo szczęścia, eee... to banalne. Dużo seksu, aaa... to normalne. Dużo kasy, yyy.... nie wiem skąd. Oj po prostu wesołych świąt!

By Ci wszystko pasowało,

by kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

by smaczniejszy był opłatek.