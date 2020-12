Boże Narodzenie 2020. Przybieżeli do Betlejem pasterze - tradycyjna polska kolęda [TEKST]

Przybieżeli do Betlejem pasterze - tekst kolędy

Przybieżeli do Betlejem pasterze, grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Poznali Go Mesjaszem być prawym, narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.

My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy i z całego serca wszyscy kochamy.

Boże Narodzenie 2020 - tradycja

Boże Narodzenie tradycyjnie obchodzimy 25 i 26 grudnia. W tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem. W Kościele katolickim jest to święto nakazane.