Boże Narodzenie 2020. Dzisiaj w Betlejem - tradycyjna kolęda [TEKST]

Dzisiaj w Betlejem - tekst kolędy

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce, Panna Syna rodzi, Przecież On wkrótce, Przecież On wkrótce, Ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają, Króle witają, Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, Cuda, cuda ogłaszają.

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my, Przywitać Jezusa, Króla nad królami, Króla nad królami, Uwielbić Chrystusa. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają, Króle witają, Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, Cuda, cuda ogłaszają.

Boże Narodzenie 2020 - tradycja

Boże Narodzenie tradycyjnie obchodzimy 25 i 26 grudnia. W tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem. W Kościele katolickim jest to święto nakazane.