Boże Ciało. Co dziś w programie TV? Będzie "Forrest Gump", "Bogowie" i co jeszcze?

Boże Ciało 2020. W programie TV nie zabraknie takich produkcji jak "Bogowie" czy "Forrest Gump"

Telewizyjni nadawcy nie zapomnieli o specjalnym programie TV na Boże Ciało. Pojawią się zarówno filmy dla starszych, jak i dla młodszych. Co będzie można obejrzeć w TV?

TVN proponuje film przygodowy "Greystoke: Legenda Tarzana, władcy małp" (11:40) i 2 filmy fantasy :Piotruś. Wyprawa do Nibylandii" (14:30) i "Zaczarowana" (16:45). Wieczorem natomiast w TVN zobaczymy dramat biograficzny przedstawiający sylwetkę profesora Zbigniewa Religi, "Bogowie" (20:05). W rolę kardiochirurga wcielił się Tomasz Kot.

TV Plus poleca baśnie filmowe: "Królewska zagadka" (11:45) i "Biały wąż" (12:55), a wieczorem 2 komedie "Zakonnica w przebraniu 2: Powrót do habitu" (20:00) i "To nie tak jak myślisz, Kotku" (22:10).