Boże Ciało 2020. Kiedy wypada Boże Ciało? Czy odbędą się tradycyjne procesje?

Kiedy wypada Boże Ciało?

W tym roku Boże Ciało - inaczej Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wypada 11 czerwca . To jeden z dni ustawowo wolnych od pracy. Jest to święto nakazane. Dzięki temu mamy kolejny długi weekend. Jeśli pracownik weźmie sobie wolne w piątek, łącznie ma aż cztery dni wolnego.

Dni ustawowo wolne od pracy wprowadzone w Polsce określa ustawa z 18 stycznia 1951 roku. Dodatkowo wolne są wszystkie niedziele. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek zagwarantować pracownikom zastępczy dzień wolny od pracy za święto ustawowo wolne od pracy wypadające w sobotę. Z kolei święta wypadające w niedzielę nie dają pracownikom prawa do dodatkowego dnia wolnego.

Boże Ciało. Czy odbędą się procesje?

Procesje się odbędą, ale nie na takich zasadach, do jakich wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Nie będą się one odbywać ulicami miast, ale raczej będą prowadzone dookoła kościołów. Wszyscy ich uczestnicy będą musieli założyć maseczki, a limit wiernych ograniczony zostanie do 150 osób.