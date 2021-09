Bogdan Zdrojewski gościem programu "Tłit"

Podczas spotkania doszło również do incydentu. Wystąpienie Hołowni zakłócili aktywiści Greenpeace. Pojawili się na scenie z dwoma transparentami, na których było napisane: "Polska bez węgla 2030". - Macie absolutną rację, Polska powinna odejść od węgla jak najszybciej - odpowiedział im Hołownia. - My pokazujemy perspektywę, która jest realna i możliwa do wykonania. 20 lat opóźnienia daje nam bardzo trudną sytuację na starcie. Mam nadzieję, że uda się to zrobić do 2035 roku - dodał.