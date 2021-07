Bogdan Zdrojewski gościem programu "Tłit"

Załoga samolotu z prezydentem Andrzejem Dudą na pokładzie popełniła szereg błędów i do ostatniej chwili walczyła o bezpieczne lądowanie w Lublinie. Do zdarzenia doszło w trakcie kampanii wyborczej w czerwcu 2020 roku. Z raportu powstałego po incydencie, do którego dotarła Wirtualna Polska, wynika, że dla załogi tego samolotu był to pierwszy lot o statusie specjalnym, a LOT w ogóle nie przewidział szkoleń dla pilotów obsługujących tego typu loty.