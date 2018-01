"Błysk, niesamowity huk, trzęsienie ziemi". Nagrania i zdjęcia z Murowanej Gośliny pokazują siłę wybuchu

Relacje świadków z gigantycznej eksplozji gazociągu oraz pożaru przyprawiają o gęsią skórę. "Nagle zrobiło się jasno jak w dzień. Niemal od razu rzuciliśmy się do ucieczki" - mówi jeden z mieszkańców. Nawet strażacy przyznają, że pożar był widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Nikomu nic się nie stało, ewakuowano 20 osób, spłonęły trzy domy.

Co w tej chwili wiadomo? Do wybuchu doszło przy ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie. Na miejscu wciąż pracuje prawie 50 jednostek straży pożarnej. Służby odcięły dopływ gazu do rury wysokiego ciśnienia, która ma pół metra średnicy. Zabezpieczyli też okoliczne zakłady i stację benzynową.