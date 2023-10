Black Friday! Odkryj spektakularne oferty w JD Sports

Skompletuj set z The North Face

Gdy ruszają akcje z okazji Black Friday, na oku dobrze mieć marki sportswear i outdoor, jak np. brand The North Face. To ulubieniec wśród najbardziej aktywnych fizycznie osób. Jeśli należysz do tej grupy, możliwe, że podczas trwania akcji promocyjnych zdecydujesz się skompletować dresowy set. Bluza i dopasowane do niej spodnie dresowe damskie to outfit idealny na co dzień – a także kiedy podróżujesz. Wygoda, ciepło i swoboda ruchów są ważne, gdy przed Tobą perspektywa spędzenia wielu godzin w samolocie lub w trasie samochodowej. Dresowy komplet to niezbędnik, jeśli często odwiedzasz siłownię. Sprawdź, czy w Twoje potrzeby wpiszą się modele z serii Coord: dopasowane legginsy, utrzymane w odcieniu przybrudzonego różu oraz hoodie z podróżniczym nadrukiem na plecach.