Black Friday Lidl: wielka promocja na kosmetyki

Lidl szykuje wielkie promocje z okazji Black Friday. Już od 13 listopada na sklepowych półkach można znaleźć dziesiątki kosmetyków w bardzo atrakcyjnych cenach.

Black Friday Lidl – przecenione kosmetyki

Lidl oferuje dziesiątki artykułów kosmetycznych w mocno obniżonych cenach. Produkty będą dostępne w kilku rodzajach promocji. Pierwsza z nich dotyczy zakupu kilku artykułów. Jeżeli klient zdecyduje się na zakup trzech popularnych kremów Cien Q10, wówczas trzecia sztuka będzie kosztowała go tylko 4,99 zł. Podobna promocja obejmuje chusteczki do demakijażu. Klient kupujący dwa opakowania zapłaci za każde jedynie 1,74zł. Ciekawa będzie również kolekcja koreańskich kosmetyków. Chętni będą mogli zakupić m.in. maseczki do twarzy i ust oraz peelingi do ciała.