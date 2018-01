Biurowa ergonomia: Co na ten temat mówi nauka?

Efektywność pracy biurowej zależy w dużej mierze od właściwego doboru kadry czy zarządzania. Nie mniej ważne jest jednak samopoczucie samych pracowników. To zaś – jak dowodzą badania naukowe – można podnieść, dbając o ergonomiczny i sensownie zaplanowany dobór biurowych mebli i akcesoriów.

To, jak dobór mebli oraz układ biurowego wnętrza wpływa na efektywności i samopoczucie przebywających w nim pracowników, interesuje nie tylko osoby zarządzające firmami. Kwestia ta ciekawi również grono naukowców. Wśród zainteresowanych tematem znalazła się dwójka badaczy, która postanowiła dokładnie przeanalizować tę sprawę. W jaki sposób tego dokonali i czego się dowiedzieli dzięki swojej analizie?

Naukowa metoda

Wpływem mebli na samopoczucie (a co za tym idzie – na efektywność pracy) osób pracujących w środowisku biurowym zainteresowali się badacze z prestiżowego uniwersytetu Cornelli. Wykładający tam Alan Hedge, wraz ze swoim współpracownikiem Jonathanem Puleio, postanowił sprawdzić, czy rzeczywiście istnieje odczuwalna różnica między pracą w „zwykłym” biurze, a takim, które zostało zaplanowane z myślą o jak największej ergonomice i wygodzie. Aby zdobyć niezbędną wiedzę, obaj uczeni przeprowadzili wnikliwą ankietę wśród 200 pracowników dużej firmy zajmującej się tworzenie oprogramowania, która właśnie przeprowadzała przenosiny swojej kwatery głównej do nowego budynku, zaplanowanego z myślą o komforcie pracy. Co zatem udało się ustalić dwójce naukowców?

Wyniki analizy

Z przeanalizowanych ankiet wyłonił się jasny obraz tego, jak ergonomia biura wpływa na pracowników. Ankietowani byli bowiem zgodni co do tego, że przeprowadzka była znakomitą decyzją. Przede wszystkim odczuwali znacznie mniejsze tzw. zmęczenie mięśniowo-szkieletowe, które uprzednio dokuczało im w wyniku wielogodzinnego, niemal nieruchomego siedzenia przed komputerami. Pracownicy zgłosili też znacznie większą satysfakcję z wykonywania swojej pracy oraz chętniej przychodzili do biura. Nie bez znaczenia jest też zmniejszenie tzw. zmęczenia wizualnego. To skutek mniej monotonnego i znacznie przyjemniejszego dla oka wystroju wnętrza nowej kwatery. Co ciekawe, lepsza ergonomia nie pozostała bez wpływu na dalszą przyszłość firmy. Zdaniem duetu uczonych, nowoczesne biuro zwiększa szansę na to, że w danym przedsiębiorstwie pojawią się nowi pracownicy.

Źródła pozytywnych wyników

Co zatem konkretnie przyczyniło się do takiego skoku w komforcie pracy? Zdaniem badaczy, było to przede wszystkim „proaktywne” planowanie wystroju biura. Termin ten oznacza dobranie nowoczesnych i wygodnych mebli biurowych, które nie powodują znacznego dyskomfortu. Dzieje się tak, gdyż nowoczesne meble można dostosować do indywidualnej sylwetki każdego pracownika. Tego rodzaju ergonomiczny sprzęt można znaleźć u wyspecjalizowanych dostawców sprzętu biurowego, takich jak firma AJ Produkty. Nie bez znaczenia jest również wspomniany już komfort wizualny, osiągany za pomocą schludnych i dających wytchnienie dla oka przedmiotów wykonanych w nowoczesnym stylu. Badacze zwracają również uwagę na kwestię odpowiedniego szkolenia. Jak uważają, uświadomienie pracowników w kwestii na przykład właściwej pozycji oraz zachęcania ich do lekkiego ruchu podczas przerwy w pracy jest na wagę złota – nawet jeżeli dla niektórych trąci to banałem lub wydaje się bez znaczenia.