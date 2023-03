Bitwa o Bachmut. "Ukraina ekstremalnie ryzykuje i jedzie po bandzie"

- Rosyjskie natarcia będą wyglądać podobnie do samego końca wojny. To będą próby przełamywania ukraińskiej obrony, tzw. wyciskania przeciwnika. W mojej ocenie, jeśli nie ruszy duża kontrofensywa ukraińska, to prędzej czy później Bachmut będzie musiał upaść. Rosja zrobi wszystko, by zdobyć to miejsce. Oni potrzebują sukcesu. Zwycięstwem chcą tchnąć ducha w żołnierzy i podbudować morale - ocenia płk Lewandowski.