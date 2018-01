Bilans dnia. Sprawdź, co działo się w piątek

Dramatyczna sytuacja Tomasza Mackiewicza w Nanga Parbat; spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w Davos; zwycięstwo Kamila Stocha w kwalifikacjach konkursu w Zakopanem; wybuch gazociągu w Murowanej Goślinie oraz wizyta sekretarza stanu Rexa Tillersona w Polsce. Sprawdź, co wydarzyło się 26 stycznia 2018 r.

1. Tomasz Mackiewicz i Francuzka Elisabeth Revol utknęli na wysokości około 7300 metrów w Nanga Parbat. Czekają na pomoc. - Na wylot helikoptera potrzebne jest około 50 tysięcy dolarów. Mamy już prawie całą kwotę. Mam potwierdzenie, że helikopter wyruszy, ale nie wiadomo jeszcze kiedy - powiedziała żona alpinisty . - Jeżeli przeżyje, to będzie cud - twierdzi siostra mężczyzny .

3. Kamil Stoch znokautował rywali w kwalifikacjach. 10 Polaków awansowało do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w skokach w Zakopanem. Najlepszy był Kamil Stoch, który poleciał na 137. metr i pewnie wygrał .

4. Murowana Goślina: Wybuchł gazociąg w pobliżu stacji paliw. Do wybuchu doszło około północy przy ulicy Gnieźnieńskiej. Na miejscu działało 46 zastępów straży pożarnej i 80 policjantów. Służby odcięły dopływ gazu do rury wysokiego ciśnienia, która ma pół metra średnicy. Zabezpieczyli też okoliczne zakłady i stację benzynową tak by ogień nie przedostał się w te miejsca.