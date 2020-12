Białystok. Akt oskarżenia przeciwko członkom ONR, grozi im 5 lat więzienia

Zobacz także: Strajk Kobiet. Magdalena Biejat zszokowana komentarzem Antoniego Macierewicza

Białystok. Akt oskarżenia przeciwko członkom ONR

"Wyborcza" przekazała także, że przygotowania do procesu trwały długo, bo "postępowanie utrudniał białostocki prokurator znany z sympatii do skrajnej prawicy - Andrzej Purymski". Według dziennika celowo nie przesyłano m.in. ważnych dla śledztwa materiałów. Jak czytamy, zachowanie Purymskiego ma być przedmiotem innego postępowania.

Pełnomocnik Gawła oskarża wcześniej wymienionych mężczyzn o to, że 16 kwietnia 2016 roku w trakcie zgromadzenia publicznego z okazji 82. rocznicy utworzenia Obozu Narodowo-Radykalnego stosowali w stosunku do osób pochodzenia żydowskiego, w tym także pokrzywdzonego Gawła, groźby karalne. Mieli oni nawoływać do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Za to przestępstwo grozi 5 lat więzienia.