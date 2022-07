Białorusini wzywają polskiego dyplomatę. Zapalił znicz na zaoranym cmentarzu

Zniszczenie polskich grobów na Białorusi. Ostra reakcja MSZ

- Zniszczenie grobów żołnierzy AK w Mikuliszkach to barbarzyństwo absolutnie sprzeczne z białoruską tradycją. To akt polityki Łukaszenki pokazujący jego stosunek do polskiego narodu - powiedział we wtorek białoruski opozycjonista i były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka.