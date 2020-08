Białoruś. Piotr Mueller zapewnia: Rząd sfinansuje działania, które wzmocnią Białorusinów

- To jest przedmiot naszej szczególnej troski. Robi to ambasada, ale również bezpośrednio pan premier. Rozmawiał niedawno z panią Andżeliką Borys - podkreślił Piotr Mueller.

Rzecznik rządu podkreślił, że dla polskiej polityki bardzo istotny jest Związek Polaków na Białorusi. - Zależy nam na tym, aby absolutnie nic złego się nie stało wobec tych osób, które należy do Związku, ale w ogóle do Polaków, którzy mieszkają od lat na Białorusi. W związku z tym tutaj ambasada i nasze placówki dyplomatyczne szczególnie mocno zwracają na to uwagę - tłumaczył Piotr Mueller.