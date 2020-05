Bezrobocie w Polsce rośnie. W kwietniu 100 tys. osób zgłosiło się do urzędu pracy. A to jeszcze nie wszyscy

Wzrost bezrobocia w Polsce po zamrożeniu gospodarki

Epidemia koronawirusa i zamrożenie gospodarki mają ogromny wpływ na rynek pracy. Niestety, tej jest coraz mniej. Wielu pracodawców zdecydowało się na redukcję etatów, co potwierdzają statystyki urzędów pracy. Bezrobocie w Polsce rośnie. W kwietniu 2020 zarejestrowało się blisko 100 tys. bezrobotnych. "W urzędach pracy w kwietniu zarejestrowano 99,9 tys. nowych bezrobotnych. Odnotowano wysoki wzrost liczby osób rejestrujących się z przyczyn dotyczących zakładu pracy - była ona ponad dwukrotnie wyższa niż przed miesiącem i przed rokiem" - podaje w swoim raporcie GUS.

Bezrobocie w Polsce na poziomie 5,8 proc.

W związku z tym bezrobocie na koniec kwietnia wynosiło 5,8 proc. W porównaniu do marca mamy wzrost bezrobocia o 0,5 proc. (w marcu 5.4 proc. obywateli pozostawało bez pracy). "Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2020 r. wyniosła 5,8 proc. i była wyższa niż w marcu 2020 r. (5,4 proc.)" - podał GUS.

Bezrobocie. Dane GUS nie pokazują całkowitej skali problemu

Bezrobocie jeszcze wzrośnie

Bezrobocie w Polsce może być jeszcze większe. Trzeba pamiętać, że w wiele osób może być w tym momencie na okresie wypowiedzenia. Chociaż dostali już wypowiedzenie, to w urzędzie pracy zarejestrują się jako bezrobotni dopiero po upływie okresu wypowiedzenia, który w przypadku umów o pracę na czas określony może wynosić 3 miesiące. W związku z tym, jeśli ktoś dostał wypowiedzenie na koniec marca lub początkiem kwietnia, to do urzędu pracy zgłosi się najpewniej dopiero końcem czerwca lub początkiem lipca.