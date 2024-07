Bezdomny brutalnie pobił społecznika w środku Warszawy. "Aż stracił przytomność"

35-letni bezdomny Sylwester A. na trzy miesiące trafił do aresztu. Mężczyzna odpowie za przyczynienie się do śmierci znanego warszawskiego działacza Witolda Wójtowicza, którego pobił w centrum Warszawy. Wirtualna Polska dotarła do informacji o tym, co jest na monitoringu. To na nim widać całe zajście. Szczegóły są wstrząsające.