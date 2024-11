Nieoczekiwany wpis Hołowni. Zwrócił się do Sikorskiego

"Wyrazy szacunku dla Radosława Sikorskiego za determinację i przypomnienie wszystkim, że siła charakteru dalej jest jego znakiem rozpoznawczym . Tak przegrać, to jak wygrać" - to były pierwsze słowa Szymona Hołowni po ogłoszeniu, że prawybory w KO zdecydowaną przewagą głosów wygrał Rafał Trzaskowski.

Marszałek Sejmu i lider Polski 2050, Szymon Hołownia, który sam ogłosił start w wyborach prezydenckich, zaskoczył nieoczywistym posunięciem. W pierwszej kolejności na platformie X zwrócił się do przegranego w prawyborach KO, Radosława Sikorskiego, pokazując we wpisie swoją wyraźną sympatię do szefa MSZ. Dopiero pół godziny później krótko i zwięźle skomentował sam wynik prawyborów, gratulując wygranej Trzaskowskiemu.