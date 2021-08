Berlin. Rozpoczął się proces nauczyciela, jest podejrzany o kanibalizm

O rozpoczęciu procesu poinformowała agencja DPA. Nauczyciel oskarżony o kanibalizm miał poznać swoją przyszłą ofiarę za pośrednictwem portalu randkowego. We wrześniu 2020 roku spotkał się z nowo poznanym, 43-letnim mężczyzną. Kilka godzin później miał go zamordować, a jego ciało - poćwiartować. Do zbrodni miało dojść w berlińskiej dzielnicy Pankow. Oskarżony miał porzucić szczątki zamordowanego w różnych częściach Berlina.