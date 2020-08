Bejrut. Wybuch saletry amonowej spowodował katastrofę. Nie żyje co najmniej 100 osób

Eksplozja w Bejrucie spowodowana była wybuchem w magazynie saletry amonowej. Czym jest ta substancja, która doprowadziła do gigantycznej eksplozji? Saletra amonowa to inaczej azotan amonu. Jest najczęściej spotykana pod postacią białych lub beżowych granulek. Stosowana jest jako nawóz i jest bardzo popularna w rolnictwie. Dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie i higroskopijności, czyli zdolności do wchłaniania wilgoci, bardzo szybko przenika do gleby.