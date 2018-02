Będzie rekordowa frekwencja? Nowy sondaż przed najbliższymi wyborami

79 proc. Polaków chce wziąć udział w nadchodzących wyborach samorządowych. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS.

8 proc. badanych zadeklarowało, że na pewno nie weźmie udziału w wyborach samorządowych. Pozostali ankietowani nie wiedzieli czy pójdą do urn.

CBOS zapytał też o znaczenie nadchodzących wyborów samorządowych. Dla 47 proc. Polaków są one bardzo ważne, a dla następnych 28 proc. raczej ważne. Natomiast dla 6 proc. badanych wybory samorządowe nie mają znaczenia, a dla 17 proc. raczej małe.

W porównaniu z innymi wyborami są one dla Polaków najważniejsze. Wybory prezydenckie są ważne dla 71 proc. badanych (w tym 41 proc. bardzo ważne). Parlamentarne za ważne uważa 69 proc. ankietowanych (w tym dla 41 proc. bardzo ważne). Jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, są one ważne dla 56 proc. Polaków (w tym 25 proc. bardzo ważne).