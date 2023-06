Będą limity cen w UK? Brytyjczycy stoją pod ścianą

Amelia zauważa jeszcze jeden poważny problem. Przed koronawirusem zamierzała wraz ze swoim partnerem wziąć kredyt na dom. Teraz jest to praktycznie niemożliwe. Przed pandemią dom kosztował 260 tys. funtów, a miesięczna rata powinna oscylować wokół 800 funtów miesięcznie. Teraz dom o podobnym standardzie i lokalizacji to koszt ok. 300 tys. funtów, a miesięczna rata to dwa tys. funtów. Od marca Bank Anglii spowolnił tempo podwyżek stóp procentowych, ale po ostatnich danych o inflacji inwestorzy obstawiali, że stopy mogą wzrosnąć o kolejny punkt procentowy do 5,5 procent do końca roku.