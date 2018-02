Beata Mazurek kręci głową na opozycję. "PO nadal nie odrobiła pracy domowej"

Rzeczniczce PiS Beacie Mazurek nie zaimponowało wystąpienie Grzegorza Schetyny na Radzie Krajowej PO. - Te same twarze, te same hasła, ta sama filozofia Polski, jako brzydkiej panny na wydaniu - podsumowała.

