Bartoszewski o Borisie Johnsonie. "Udawał, że jest głupszy, niż jest"

On często udaje klauna, ale jest bardzo inteligentny i oczytany. I to jedyny sensowny wybór dla Wielkiej Brytanii w tym momencie. Jest też propolski - tak Borisa Johnsona opisuje Władysław Teofil Bartoszewski, który poznał nowego brytyjskiego premiera na Oxfordzie.

- Popełniał błędy, ale zawsze robił to w sposób czarujący. Zwykło się po prostu mówić "Boris to Boris" i machać ręką. Ale był przy tym dobrym merem Londynu, potrafił dobierać sobie pracowników. Nie należy się sugerować zewnętrzną otoczką - mówi profesor.

Boris znaczy Brexit

- Theresa May była do bólu przewidywalna. I właśnie m.in. przez to te tak długo się ciągnęły. Myślę, że Boris jest na tyle elastyczny i inteligentny by w jakiś sposób znaleźć rozwiązanie tego kryzysu - mówi Bartoszewski.