Banksy oskarżony o antysemityzm. Sprawa dotyczy plakatu o Palestynie

Banksy, jeden z najbardziej anonimowych artystów XXI wieku, został oskarżony o antysemityzm. Według filantropki Batii Ofer, jego plakat znajdujący się na londyńskim metrze, ma przejawiać potępienie Izraela.

Dzieła autorstwa Banksy’ego znajdują się w całym Londynie i innych miejscach świat. Stosuje on różne metody do przekazywania swoich wiadomości, które zazwyczaj przepełnione są duża dawką humoru lub nawiązują do bieżącej polityki. Jego twórczości charakteryzuje się połączeniem różnych form sztuki ulicznej oraz bardzo ryzykownym ulokowaniem swoich prac w różnych częściach świata.