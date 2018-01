Awaryjne lądowanie na Okęciu. Nasza reporterka sprawdza, co się dzieje

Samolot lecący z Krakowa do Warszawy z 59 pasażerami na pokładzie musiał awaryjnie lądować na lotnisku im. Fryderyka Chopina. Port lotniczy został zamknięty co najmniej do północy.

Awaryjne lądowanie na Okęciu. Pasażerowie czekają na wznowienie lotów (WP.PL)