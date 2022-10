Awaria rurociągu "Przyjaźń". "Wiele tropów wskazuje na Kreml"

- Nie wiemy dokładnie, kto stoi za awarią - czy jest to rzecz przypadku, czy jest to rzeczywiście akt sabotażu - dodał. Zaznaczył także, że o innych wydarzeniach, składających się na szczególną kumulację wielu przypadków uszkodzeń różnych systemów w Europie, związanych z komunikacją lub przesyłem energii lub surowców, można to samo powiedzieć. Mogą być przypadkiem lub celowym działaniem.