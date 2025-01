Awantura w szkole. Zaczęło się od incydentu na religii

Podczas lekcji religii w klasie trzeciej doszło do incydentu , który zapoczątkował konflikt. Ks. Leszek, zdenerwowany zachowaniem ucznia, miał stracić nad sobą panowanie. Jak informuje serwis lm.pl, duchowny krzyczał i na siłę złożył dziecku ręce do modlitwy. Po ochłonięciu zgłosił zdarzenie wychowawcy i psychologowi - czytamy w "Fakcie".

Zdanie rodziców w tej sprawie jest podzielone. Część z nich, pod groźbą powiadomienia organów ścigania, doprowadziła do ugody, na mocy której ksiądz miał nie wracać do nauczania po feriach zimowych. Inni rodzice zorganizowali petycję o jego powrót, którą poparło ok. 300 osób.