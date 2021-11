Atak zimy jeszcze w tym tygodniu? Sypnie śniegiem. Najnowsze prognozy

Zimę czuje się już także w Karkonoszach. 23 listopada to jeden z najchłodniejszych dni, jakie mieliśmy okazję obserwować w ostatnim czasie. "Dwucyfrowy mróz był tej nocy na Śnieżce! O pierwszej w nocy było -10,3 st. C, a godzinę później już -10,9 st. C. O godzinie 5 rano ociepliło się do -8.1 st. C. Odczuwalna to jednak i tak -32,67 st. C" - napisali pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego.