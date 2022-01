Atak nożem w centrum Warszawy. Sprawca wreszcie zatrzymany

Dlaczego zaatakował ochroniarza?

- Z ustaleń śródmiejskich policjantów wynika, że feralnej nocy 40-latek został wyrzucony z lokalu przez ochroniarzy za to, że źle się zachowywał. Mężczyzna wrócił po chwili i w odwecie za to, co go spotkało z nożem kuchennym w ręku rzucił się na siedzącego przed klubem pracownika ochrony - wyjawił policjant.