Atak na Żydów w Londynie w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Złamana ręka i uraz oka

Jeden z napadniętych mężczyzn próbował się bronić, ale upadł na ziemię. Wtedy sprawca rzucił się na drugiego mężczyznę i zaczął go gonić po ulicy. Gdy pierwszy z mężczyzn próbował wstać, 18-latek podbiegł do niego i zaczął go kopać.