Atak na Pawła Adamowicza. Pierwsza decyzja gdańskiego ratusza

Paweł Adamowicz przebywa w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym po ataku na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Obowiązki prezydenta podczas jego nieobecności będzie pełniła jego zastępczyni, Aleksandra Dulkiewicz.

- Wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak do tego modło dojść, że człowiek zaatakował nożem niewinnego człowieka. Paweł Adamowicz jest osobą otwartą, cały czas spotykał się z mieszkańcami, to była jego zasada - mówiła zastępczyni Adamowicza, Aleksandra Dulkiewicz.

Urzędniczka poprosiła również, by "nie eskalować dziś przemocy". - Wiem, że gdyby prezydent mógł mówić to chciałby to dziś powiedzieć - podkreśliła Dulkiewicz. – Zawsze interweniował, jeśli ktoś potrzebował pomocy. Jestem pewna, że to nie ulegnie zmianie, kiedy już dojdzie do zdrowia – dodała.