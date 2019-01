ASF: Zdaniem ekologów ludzie są winni rozprzestrzenianiu się choroby

Ekolodzy z organizacji WWF uważają, że za rozprzestrzenianie się choroby ASF (afrykańskiego pomoru świń) odpowiedzialni są ludzie. Sprzeciwiają się też decyzji ministra środowiska na masowy odstrzał dzików jako zapobieganie przed rozwojem ASF.

WWF uważa, że masowy odstrzał dzików doprowadzi do wyeliminowania gatunku z polskiej przyrody oraz, paradoksalnie, może przyczynić się do rozprzestrzenienia ASF. - "Do końca lutego prawie wszystkie dziki w Polsce zostaną zabite. Także młode i ciężarne lochy, nawet zwierzęta żyjące w parkach narodowych. Razem ponad 210 tysięcy dzików! To działanie okrutne, kosztowne, pozbawione podstaw naukowych i nieskuteczne, bo za rozprzestrzenianie wirusa odpowiedzialni są przede wszystkim ludzie" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.