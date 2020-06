ASF rozprzestrzenia się błyskawicznie. Gdzie jest najwięcej przypadków?

ASF rozprzestrzenia się też przez działalność człowieka

Najwięcej przypadków ASF ujawniono na północnym wschodzie oraz wschodnich obrzeżach Polski. Wirus ASF przeniósł się tez do Wielkopolski. Jak podaje Główny Inspektor Sanitarny, jest to dowód na to, że człowiek ma wpływ na rozwój ASF. "W Wielkopolsce mamy do czynienia z tak zwanym hot spotem, przeskokiem choroby na znaczną odległość 300 kilometrów – mówi cytowany przez tvn24 dr Mirosław Welz, z Głównego Inspektoratu Weterynarii. - Dochodzenie trwa, kto mógł przyczynić się do tego przeniesienia" - dodaje.