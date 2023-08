As polskiego wywiadu: "Prigożyn był martwy, odkąd ruszył na Moskwę"

Prigożyn miał co prawda wierną grupę żołnierzy, ale nie sądzę, żeby byli zdolni do buntu wobec Putina. To jednak byli najemnicy – robili to, co robili, dla dużych pieniędzy, a nie z powodu jakiegoś patriotycznego uniesienia. Jeśli Kreml im dobrze zapłaci, mogą służyć dalej. Prigożyna nie ma, a żyć z czegoś trzeba.