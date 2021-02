Artur Dziambor i Wojciech Andrusiewicz gośćmi programu "Tłit"

Co dziś w programie? We wtorek Ministerstwo Zdrowia podało, że w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano w Polsce ponad 6000 nowych przypadków COVID-19, a zmarło prawie 250 osób. Jakie liczby są dzisiaj?

Co z powrotem dzieci do szkół?

Opóźnienia w planowanych dostawach zakontraktowanych szczepionek do Europy jest coraz większe. Jak wynika z listu, do którego dotarła WP, Polska wraz z czwórką innych państw Unii zaapelowała do przewodniczącego rady Europejskiej Charlesa Michela o podjęcie starań w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych w Unii. "Nie ma czasu do stracenia" - piszą europejscy przywódcy.