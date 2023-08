Arcydzieło w trzy lata. Zamek w Grodźcu Śląskim ma aż 9 tysięcy eksponatów

Zamek w Grodźcu Śląskim to zabytkowy obiekt położony w gminie Jasienica (powiat bielski). Podróżujący drogą ekspresową S52 z okien samochodów doskonale widzą piękną budowlę, która góruje nad okolicą. Teraz to ozdoba wsi, ale jeszcze nie tak dawno jej wygląd pozostawiał wiele do życzenia. Zainteresował się nim przedsiębiorca Michał Bożek i Fundacja Ustronianka. To ona złożyła wniosek o unijne fundusze na wsparcie prac remontowych.