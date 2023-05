Włosi apelują. Sytuacja w Ukrainie jest "krytyczna"

Następnie MSZ zaznaczyło: "Odradza się absolutnie wszystkich podróży do Ukrainy z wszelkich powodów. Rodakom przebywającym obecnie na Ukrainie zaleca się stanowczo, by użyli wszystkich dostępnych nadal środków transportu, włącznie z pociągami, by opuścić natychmiast ten kraj w porze, gdy nie obowiązuje godzina policyjna".