Apel Kaczyńskiego w obronie zwierząt futerkowych. "To droga na Zachód!"

- Niech futra przejdą do historii - mówił na antenie TVP Info prezes PiS. Jarosław Kaczyński nawiązał również do poświęconej walce o prawa zwierząt wystawy "Make Fur History", którą w Europarlamencie zorganizowali m.in. europosłowie PiS

W swoim wystąpieniu były premier zachęcał do obejrzenia wystawy i zainteresowania się losem zwierząt futerkowych.

- Ta wystawa ma przysłużyć się bardzo ważnemu przedsięwzięciu. Chodzi o to by cierpienia zwierząt było na świecie dużo mniej niż dzisiaj, a cierpienia zwierząt futerkowych to jedne z najgorszych jakie mają miejsce - tłumaczył.