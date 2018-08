Aparat ortodontyczny- inwestycja na lata?

Decyzja o rozpoczęciu leczenia ortodontycznego i zainwestowaniu w aparat jest najczęściej podyktowana chęcią poprawy wyglądu naszego uśmiechu.

Wciąż nie do końca uświadamiamy sobie, że leczenie ortodontyczne przekłada się również bezpośrednio na zdrowie i kondycję zębów, jest istotnym elementem zapobiegania czyli profilaktyki paradontozy i próchnicy oraz pozwala na redukowanie wad wymowy. Kto powinien zdecydować się na aparat ortodontyczny i jak on działa? Ile to kosztuje, czy i jak można wziąć kredyt na leczenie zębów by opłacić takie leczenie na raty i nie obciążać się dużymi wydatkami?

Piękny i zdrowy uśmiech? Na sam początek ortodoncja!

Ortodoncja to dziedzina stomatologii, która zajmuje się nie tylko "prostowaniem zębów" ("orthos" - prosty, "odous" - ząb), czyli korygowaniem zębów źle ustawionych, ale również leczeniem rozmaitych zaburzeń w obrębie narządu żucia, wadami zgryzu i wadami szczękowo - twarzowymi. Coraz częściej można się spotkać z określaniem ortodoncji: ortopedia szczękową - zaawansowane terapie ortodontyczne pozwalają bowiem na przywrócenie lub zachowanie właściwych proporcji twarzy (jej dolnego i środkowego odcinka).

Kto może skorzystać z leczenia ortodontycznego?

Jeszcze do niedawna leczenie ortodontyczne było zarezerwowane dla dzieci i młodzieży. To się zmieniło! Współczesna ortodoncja dysponuje szerokim wachlarzem technik i metod leczenia, dzięki czemu można je skutecznie przeprowadzać u pacjentów w każdym wieku, również u osób starszych i w wieku podeszłym. Wciąż najliczniejszą grupę pacjentów ortodontycznych stanowią dzieci i młodzież z nabytymi wadami zgryzu, które wykształcają się w ciągu pierwszych lat życia. Wstępnej oceny zgryzu i określenia ryzyka wystąpienia jego wad można dokonać, gdy dziecko posiada już pełne uzębienie mleczne (najczęściej w wieku 2-3 lat). Kolejne konsultacje ortodontyczne zalecane są u dzieci między 7 a 9 rokiem życia, a następnie między 10 a 12 rokiem życia (to pierwszy i drugi etap wymiany zębów mlecznych na stałe). Do mniej więcej 12 roku życia usługi ortodonty są bezpłatne w ramach świadczeń NFZ. Często rodzice dziecka w tym wieku słyszą od specjalisty „leczenie zakończone” co oznacza, że dziecko nie sepleni, może oddychać i jeść. Czynności życiowe są nie zagrożone. Ale poważnie rzecz ujmując, dopiero wtedy, gdy mamy już w pełni wykształcone zęby stałe (12-16 r.ż.), można zacząć mniej lub bardziej doskonalenie zgryzu oraz pracę nad jego estetyką. Jeżeli przegapiliśmy ten etap życia …nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby podjąć to wyzwanie także później. Korzyści psychologiczne czy wszelkie inne, mogą okazać się ogromne. Tymczasem na 10 osób z populacji aż 6 ma wady zębowo-zgryzowe (niemal 8 na 10 u młodzieży)!

Na czym polega leczenie ortodontyczne u ludzi w różnym wieku?

Opieka ortodontyczna u dzieci polega przede wszystkim na monitorowaniu i sterowaniu rozwojem zębów, w celu zachowania ich prawidłowego, fizjologicznego zwarcia i właściwego uszeregowania zębów. Istotne jest skuteczne eliminowanie potencjalnie niebezpiecznych dla zgryzu nawyków (np. ssania kciuka, obgryzania paznokci, gryzienia ołówków itp.), a leczenie ortodontyczne odbywa się najczęściej przy pomocy aparatów ortodontycznych ruchomych. Wskazaniem do leczenia ortodontycznego młodzieży i osób dorosłych mogą być zarówno względy estetyczne (poprawa uśmiechu), jak i zdrowotne (likwidacja wad zgryzu, przygotowanie do leczenia protetycznego). U młodzieży i osób dorosłych leczenie przeprowadza się za pomocą stałych aparatów ortodontycznych lub tzw. alignerów, specjalnych zdejmowanych nakładek.

Ruchome i stałe aparaty ortodontyczne

Aparaty ortodontyczne dzieli się na dwa podstawowe rodzaje: aparaty ruchome (stosowane u dzieci i wymagające obsługi zdyscyplinowanego pacjenta oraz alignery) oraz aparaty stałe (mocowane do powierzchni zębów na cały okres leczenia).

Aparat ruchomy

Tradycyjne aparaty ruchome przeznaczone są dla pacjentów do 12. roku życia i nie zdają egzaminu u młodzieży i osób dorosłych. Stosowanie ruchomych aparatów ortodontycznych jest stosunkowo tanie, ale jego skuteczność w znacznym stopniu zależy od zdyscyplinowania małego pacjenta i jego opiekunów oraz ścisłego przestrzegania zaleceń lekarza. Nowością na rynku ortodontycznym są ruchome aparaty nakładkowe - całkowicie niewidoczne na zębach i stosunkowo drogie (w toku leczenia przygotowuje się indywidualnie dla każdego pacjenta kilkanaście / kilkadziesiąt alignerów z biokompatybilnego tworzywa), przeznaczone do stosowania również przez młodzież i osoby dorosłe (mogą być alternatywą dla aparatów stałych).

Aparat stały

Leczenie aparatami stałymi jest łatwiejsze (aparat oddziałuje na zęby przez 24 godziny na dobę, przez cały okres leczenia i nie wymaga codziennej obsługi) i skuteczniejsze, ale również dość drogie. Koszt kuracji zależy od wielu czynników, m.in. od: stopnia zaawansowania leczonej wady, długości trwania całego leczenia i ilości niezbędnych konsultacji z lekarzem oraz rodzaju aparatu stałego. Wszystkie aparaty stałe składają się z różnego rodzaju zaczepów (zamków), które mocowane są do powierzchni zębów (za pomocą specjalistycznego kleju) oraz łuków drucianych łączących zaczepy. Cena klasycznego aparatu przekłada się na jego estetykę i widoczność dla osób postronnych - aparaty ekonomiczne mają metalowe zamki, a aparaty kompozytowe i ceramiczne mają zamki w kolorach maksymalnie zbliżonych do naturalnego koloru zębów pacjenta. Bardziej zaawansowaną i droższą wersją aparatów stałych są aparaty samoligaturujące (dostępne zarówno w wersji ekonomicznej, metalowej, jak i w wersji estetycznej - kompozytowej lub ceramicznej), w których tradycyjne duże zamki z gumkami zastępuje się aktywnymi klapkami utrzymującymi łuk w zamkach. Najdyskretniejszym, ale również najdroższym aparatem ortodontycznym jest aparat lingwalny, czyli tzw. aparat językowy, który mocuje się do wewnętrznej części zębów, od strony języka. Zamki do tego typu aparatu tworzone są indywidualnie dla każdego pacjenta, a samo zastosowanie aparatu lingwalnego pozwala na uzyskanie bardzo precyzyjnych efektów.

Jak działa aparat?

Aparat ruchomy i stały mają oddziaływać na zęby i powodować ich powolne przesuwanie się / przekręcanie się, w celu uzyskania odpowiedniego ustawienia. Jest to możliwe dzięki przyłożeniu siły przeciwstawnej do tej, która utrzymuje zęby w ich pozycji. Dla zoptymalizowania i utrwalenia efektów leczenia ortodontycznego niezbędne jest po ściągnięciu aparatu - zastosowanie właściwej retencji (tzw. retainer stały lub ruchomy), która zapobiegnie ponownemu przesuwaniu się ustawionych już prawidłowo zębów.

Koszty związane z kuracją

Leczenie ortodontyczne zębów stałych nie jest leczeniem tanim. W zależności od wieku pacjenta i wybranej metody leczenia - musimy liczyć się z mniejszymi lub większymi wydatkami, jednorazowymi i tymi rozłożonymi w czasie (wizyty kontrolne, ewentualne korekty planu leczenia). Najtańsze są aparaty ruchome przeznaczone dla dzieci - jednorazowy koszt takiego aparatu to najczęściej wydatek rzędu 200-500 zł. Ruchome aparaty nakładkowe, które mogą być stosowane przez młodzież i osoby dorosłe mogą wygenerować koszt od 6 do nawet 22 tysięcy złotych (w zależności od złożoności wady oraz ilości potrzebnych do jej skorygowania nakładek / alignerów). Koszt założenia aparatu stałego może się wahać od 1500 złotych (za jeden łuk w najtańszym modelu z metalowymi zamkami) do nawet kilkunastu tysięcy złotych (za indywidualnie dopasowany estetyczny aparat lingwalny). Retainery pozwalające utrwalić efekty leczenia ortodontycznego to na ogół wydatek rzędu 400-500 zł. Oprócz kosztów samych aparatów musimy również liczyć się z opłatami dodatkowymi, m.in. za wyciski i modele orientaycyjne, wizyty kontrolne, kontrole aparatów oraz zdjęcia RTG.

Te kwoty mogą wiele osób przerazić, ale... nie powinny nas zniechęcić! Dobrym i często stosowanym rozwiązaniem, które pomoże nam w sfinansowaniu leczenia ortodontycznego jest skorzystanie z wyspecjalizowanego systemu finansowania i płatności ratalnych MediRaty. 200, 300, czy nawet 500 zł miesięcznie brzmi zdecydowanie lepiej niż 5, 10, czy 15 tysięcy jednorazowo. Więcej pozytywnych informacji? Proszę bardzo: od niedawna - na wzór rozwiązań zachodnich - istnieje możliwość uzyskania środków na sfinansowanie aparatu ortodontycznego z RRSO 0%. Warto przyjrzeć się tej ofercie.

Inwestycja we własny wizerunek to... dobra inwestycja!

Żyjemy w czasach, w których wygląd jest naszą wizytówką. Nie tylko towarzysko i prywatnie, ale także zawodowo. Istotne jest więc dbanie i inwestowanie we własne zdrowie, które naturalnie przekłada się na naszą formę, samopoczucie, samoocenę i to, jak jesteśmy odbierani przez innych ludzi. Lśniące włosy, gładka cera, zadbane dłonie i paznokcie oraz piękny uśmiech - to wszystko składa się na tzw. pierwsze wrażenie, które możemy zrobić... tylko raz.

Inwestycja w profesjonalne leczenie ortodontyczne, choć wiąże się ze sporymi wydatkami, jest warta każdej złotówki. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej kuracji będziemy mogli cieszyć się pięknym i zdrowym uśmiechem przez długie lata.