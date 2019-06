Andrzej Duda u Donalda Trumpa. Lech Wałęsa komentuje

Uwadze Lecha Wałęsy nie umknęła wizyta Andrzeja Dudy i jego małżonki w USA. Próżno jednak w jego komentarzu szukać pochwał i gratulacji. Były prezydent zwrócił uwagę na jeden szczegół i zasugerował, że "coś powinno się zmienić".

"Rok minął i nic się nie zmieniło na czerwonym dywanie" - napisał na Twitterze Lech Wałęsa. Do komentarza dołączył dwa zdjęcia. Widać na nich polską i amerykańską parę prezydencką. Fotografie łączą nie tylko uwiecznione na nich postacie czy sceneria - Biały Dom - ale jeszcze jeden szczegół.

Andrzej Duda i jego małżonka stoją poza czerwonym dywanem. Zajmują go z kolei Donald Trump i pierwsza dama USA. Dla Wałęsy, który wrzucił te zdjęcia do sieci, wydaje się to znamienne.