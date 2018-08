Andrzej Duda przerwał przemówienie. "Przepraszam, wzruszyłem się"

Prezydent wygłosił w Krakowie przemówienie do uczestników 53. Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. 104 lata temu pod wodzą Józefa Piłsudskiego wyszła ona z Krakowa, obalając po drodze rosyjskie słupy graniczne. Andrzej Duda po zacytowaniu słów marszałka przerwał na chwilę przemówienie.

- Przepraszam, wzruszyłem się - przyznał prezydent. - Żołnierze, spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przekroczycie granicę rosyjskiego zaboru jako czołowa kolumna Wojska Polskiego idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Nie ma już strzelców ani drużyniaków. Wszyscy, jak tu się zebraliście, jesteście żołnierzami polskimi - powiedział wcześniej Andrzej Duda. Takimi samymi słowami do "Kadrówki" zwrócił się Józef Piłsudski.