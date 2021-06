Andrzej Duda: Polska wycofuje wojska z Afganistanu

Przypomnijmy, że w połowie kwietnia amerykański prezydent Joe Biden ogłosił całkowite wycofanie wojsk z Afganistanu. 3,5 tysiąca członków U.S. Army ma wrócić do swoich domów do 11 września 2021 roku, czyli w 20. rocznicę zamachów na World Trade Centre. Sekretarz Generalny NATO potwierdzał wtedy, że proces wycofywania wojsk sojuszniczych zacznie się jeszcze przed 1 maja.