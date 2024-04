Andrzej Duda nie będzie głosował w wyborach. "Pierwsza taka sytuacja"

Prezydent przypomniał, że w pierwszej turze wyborów samorządowych oddał swój głos razem z żoną. Zaznaczył jednak, że nie było pewne, czy dojdzie do drugiej tury wyborów. - Liczyliśmy na to, że może krakowianie i my dokonamy dostatecznie twardego wyboru w pierwszej turze. Ale się to nie udało, więc w całej Polsce te decyzje, tam gdzie jest druga tura, będą zapadały - powiedział.