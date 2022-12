Allegro Prize 2022 – ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu dla artystów sztuk wizualnych

- Bardzo nas ucieszyło, że zostałyśmy wybrane spośród tylu świetnych zgłoszeń. Czujemy się zaszczycone i wyróżnione. Uznanie dla naszej praktyki ze strony zawodowego jury złożonego z pracowników kultury, których tak podziwiamy, wiele dla nas znaczy. Jesteśmy bardzo wdzięczne jury i wielu współpracownikom, z którymi tworzyłyśmy nasze prace na przestrzeni lat. Mamy nadzieję, że nagroda przyczyni się do zwiększenia widoczności naszej pracy na arenie międzynarodowej, a także – co dla nas szczególnie ważne – w kontekście polskiej sztuki. Oprócz bezpośredniej promocji, jaką zapewnia nagroda, cieszymy się z możliwości zaprezentowania naszej twórczości na łamach magazynu Contemporary Lynx. Wsparcie finansowe jest bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku praktyk artystyczno-badawczych, i pomoże nam kontynuować pracę w dotychczasowej formie. - komentują artystki Dorota Gawęda and Eglė Kulbokaitė